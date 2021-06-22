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22 Haziran 2021 Salı 00:04:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 00:04:00

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı: Hak etmiştik ama olmadı

Kaynak: AA

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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye'nin EURO 2020'ye erken vedasını değerlendirerek, "Çok üzgünüz. Siz, biz, hepimiz. Çok daha iyisi olsun istemiştik, çok daha iyisini de hak etmiştik, hak etmiştiniz ama olmadı" dedi.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) grup aşamasında elendikleri için çok üzgün olduğunu ifade etti.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından duygularını dile getiren 24 yaşındaki oyuncu, "Çok üzgünüz. Siz, biz, hepimiz. Çok daha iyisi olsun istemiştik, çok daha iyisini de hak etmiştik, hak etmiştiniz ama olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Milli futbolcular olarak hatalarından ders çıkarmaları gerektiğini vurgulayan Yusuf Yazıcı, "Sıkıntılı geçen bir senenin sonunda yüzünüze bir parça gülümseme, kalplerinize bir parça mutluluk kondurmaktı hedefimiz. Olmadı. Ama öğrenerek, ders alarak, her zamanki gibi umudumuzu koruyarak çok daha başarılı sonuçlar alacağız. Bunu yine hepimiz el ele vererek yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kadrosunda Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı Türkiye, A Grubu'nu puansız son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etmişti.

Etiketler : Yusuf Yazıcı Fransa 1. Futbol Ligi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
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