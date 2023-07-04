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04 Temmuz 2023 Salı 19:40:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 19:40:00

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de

Kaynak: AA

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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü ile 4 sezonluk sözleşme imzalamak için Madrid'e geldi.

Çağlar Söyüncü'yü, Madrid Adolfo Suarez Barajas Havalimanı'nda Anadolu Ajansı ve bir grup İspanyol basını karşıladı.

Kısa bir açıklama yapan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, "Öncelikle bu sıcak karşılama için çok teşekkür ederim. Burada olduğum için gerçekten heyecanlıyım. Büyük bir takımda oynayacağım için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

Atletico Madrid'de ve La Liga'da oynamanın zor olduğunun bilinciyle buraya geldiğini ama zorluklarla mücadele eden bir kişiliği olduğunu söyleyen Çağlar Söyüncü, "İnşallah iyi bir sezon geçirip hedeflerimize ulaşırız." açıklamasında bulundu.

Madrid'de yarın sağlık kontrolünden geçecek olan Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid ile 4 sezonluk bir sözleşmeye imza atması ve 6 Temmuz Perşembe günü de basına tanıtılması öngörülüyor.

Çağlar Söyüncü, Arda Turan (2011-2015) ve Emre Belözoğlu'ndan (2012-2013 arasında 6 ay) sonra Atletico Madrid'de forma giyen 3. Türk futbolcu olacak.

Beş sezon Leicester City forması giyen ve geride kalan sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibinde toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti.

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