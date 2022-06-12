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12 Haziran 2022 Pazar 23:26:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 23:26:00

Milli cimnastikçi Adem Asil'den, Hırvatistan'da altın madalya

Kaynak: AA

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Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda erkeklerde Adem Asil, halka aletinde altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde 14.900 puan alan Adem birinci olarak altın madalya elde etti.

Adem Asil, günün diğer finalinde atlama masasında da 14.483 puanla üçüncü oldu ve bronz madalyayı boynuna taktı. Adem, barfiks finalinde ise 5. sırada yer aldı.

Hırvatistan'da dün yerde de gümüş madalya alan Adem, böylece organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 3 madalyayla tamamladı.

GÖKSU ÜÇTAŞ ŞANLI'DAN BRONZ MADALYA

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, bronz madalya kazandı.

Kadınlar yer finalinde Göksu, 12.800 puanla 3. sırayı alarak ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Günün diğer final müsabakalarında erkeklerde Ahmet Önder barfikste, İbrahim Çolak ise halka aletinde dördüncü olurken, kadınlarda Bilge Tarhan denge aletinde yedinci sırayı aldı.

Milli cimnastikçiler organizasyonu ikişer altın, gümüş ve bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla bitirdi.

Etiketler : Altın Madalya Cimnastik Adem Asil
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