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20 Mayıs 2022 Cuma 19:50:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 19:50:00

Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu

Kaynak: AA

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Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda, Hatice Akbaş ve 66 kiloda Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı.

İlk turda Moğol Mungunsaran Balsan'ı, ikinci turda Cezayirli Roumaysa Boualam'ı, çeyrek finalde Aira Cordero Villegas'ı, yarı finalde de İspanyol Fernandez'i eleyen olimpiyat ikincisi milli boksör, finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayan ve maçın kontrolünü elinde bulunduran Buse Naz, ilk raundu 5-0 aldı. Kontrollü performansını sürdüren milli boksör ikinci raundu da 4-1 üstün tamamladı. Son raundu da 4-1 alan ay-yıldızlı sporcu, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Buse Naz, şampiyonluğunun ardından duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Milli boksör, tribünleri dolaşmasının ardından sevincini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile paylaştı.

Buse Naz Çakıroğlu, 48 kiloda altın madalya alan Ayşe Çağırır'ın ardından Türkiye'ye bu organizasyondaki 2. şampiyonluğunu getirdi.

50 kiloda bronz madalyalar Özbek Aziza Yokubova ile İspanyol Laura Fuertes Fernandez'e gitti.

"PARİS İÇİN UMUT IŞIĞI OLDU"

Buse Naz, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kendilerini destekleyen herkese teşekkür eden Buse Naz, "Çok mutluyum. Herkes bizi desteklemek için günlerdir buraya geliyor. Ev sahibi olduğumuz için daha stresliydik ama onu da desteklerle atlattık. Çok fazla dışarıya yansıtmasam da 3 hafta önce ne yazık ki Kovid-19 geçirdim. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak beni çok zorladı ama burada da takım arkadaşlarım ve antrenörlerimiz çok destek oldu. Burada bunun üzerine bu şampiyonluğu alınca daha mutluyum çünkü gerçekten çok zor bir dönemdi." ifadelerini kullandı.

Maç öncesi ringde açılan "Ringlerin Prensesi" pankartına çok mutlu olduğunu anlatan Buse Naz, şunları kaydetti:

"Önümüzde çok önemli turnuvalar var. Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası gibi. Tabii bunların hepsi Paris Olimpiyatları için. Burada şampiyon olmamız Paris için de umut ışığı oldu. İnşallah orada da madalya almak istiyoruz. Seyircilerimizi ve atmosferi gördükçe hem çok heyecanlanıyorum hem de daha çok motive oluyorum. Ben puan aldıkça onlar bağırıyor. Ben de daha çok puan almaya çalışıyorum."

HATİCE AKBAŞ DA ALTIN MADALYAYA UZANDI

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11. ve son gününde Hatice Akbaş, 54 kiloda final maçına çıktı.

İlk turu maç yapmadan geçen, ikinci turda Alman Zeina Nassar'ı, üçüncü turda Ermeni Ekaterina Sycheva'yı, çeyrek finalde Bulgar Stanimira Petrova'yı, yarı finalde de Taylandlı Tintabthai'yi eleyen milli boksör, finalde Romanya'dan Lacramioara Perijoc ile karşılaştı.

Tribünlerin büyük desteğiyle maça iyi başlayan Hatice, ilk raundu 4-1 aldı. İkinci raundu 3-2 kaybeden milli boksör, son raunda genel skorda üstün girdi. Son 3 dakikalık bölümü de 3-2 alan ay-yıldızlı boksör, maçı 3-2 kazanarak altın madalyaya uzandı.

Hatice Akbaş, 48 kiloda Ayşe Çağırır ve 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu'nun ardından Türkiye'ye bu organizasyondaki 3. şampiyonluğunu getirdi.

54 kiloda bronz madalyalar ise Kazak Dina Zholaman ile Taylandlı Preedakamon Tintabthai'ye gitti.

"İSTİKLAL MARŞI'MIZI OKUTTUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Hatice Akbaş, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Hatice, "Ülkemde altın madalya kazandım. Yaşım henüz çok genç, buna rağmen güzel bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum. Arkamdaki milli takım antrenörlerimin ve babamın bana inancı tamdı. Ben de bu inancı boşa çıkarmadım. Destekleyen herkese çok teşekkürler. Bakanımıza teşekkür ediyorum. İzlemeye geldi, bizi çok destekledi. Allah razı olsun. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a ve destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. İstiklal Marşı'mızı okuttuğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Hatice, kendisinin elde ettiği dereceyle dünya şampiyonalarında Türkiye adına altın madalya rekoru kırıldığının hatırlatılması üzerine, "Altın rekoru madalyamla kırıldı, çok mutluyum. Ülkemiz kadınlarda gitgide yükseliyor. İnşallah böyle devam ederiz. Takımca hedefimiz Paris Olimpiyatları. İnşallah bu performansı orada da gösteririz." değerlendirmesinde bulundu.

BUSENAZ SÜRMENELİ DÜNYA ŞAMPİYONU

Şampiyonada 66 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli de altın madalya kazandı.

BAKAN KASAPOĞLU, MİLLİLERİN YANINDA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmaları salonda izledi.

Maçlardan önce Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'ne gelen Bakan Kasapoğlu, daha önceki günlerde mücadelelerini tamamlayan milli boksörler ile teknik ekibi tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'nun yanında 48 kiloda altın madalya alan Ayşe Çağırır oturdu. Kasapoğlu'na Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ile Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de eşlik etti.

TÜRKİYE İÇİN REKORLAR ŞAMPİYONASI

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona, Türk kadın boks tarihine geçti.

Toplam madalya sayısı bakımında Türk kadın boksunun en başarılı Dünya Şampiyonası'nı yaşayan milliler, altın madalya sayısında da 2 şampiyonluğun geldiği 2008 Dünya Şampiyonası'nı geride bırakarak rekor kırdı.

2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye, şu ana kadar 4 altın, 2 bronz madalya aldı. Günün geri kalanında 1 milli boksör daha altın madalya maçına çıkacak.

Etiketler : Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Hatice Akbaş Busenaz Sürmeneli
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