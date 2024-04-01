VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD, İran'ın Şam'daki konsolosluğuna düzenlenen saldırı konusunda "beklemede"
Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Milli bilardocu Seymen Özbaş, 21 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Hamas'tan İsrail'in Şam saldırısını kınama
İsrail basını: Şam'daki İran konsolosluğuna hava saldırısında öldürülenler askerdi
Siirt'te yasa dışı slogan atanlar gözaltına alındı
01 Nisan 2024 Pazartesi 23:43:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 23:43:00

Milli bilardocu Seymen Özbaş, 21 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

İspanya'da düzenlenen Avrupa Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde mücadele eden milli sporcu Seymen Özbaş, altın madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Seymen Özbaş, finalde Amir Ibraimov'u yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı kategoride diğer milli sporcular Denizcan Akkoca ve Mustafa Oğuz Ceylan ise üçüncülüğü elde etti.

17 yaş altı kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Muhammed Emin Atabey de bronz madalya aldı.

Etiketler : İSPANYA Bilardo Seymen Özbaş
Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
Başarı yemeği

Başarı yemeği
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX