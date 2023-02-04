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04 Şubat 2023 Cumartesi 12:40:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 12:40:00

Milli atlet Anthony Smith'ten Türkiye rekoru

Kaynak: AA

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Milli atlet Anthony Smith, ABD'de düzenlenen yarışta 200 metrede salon 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırarken, büyüklerde ise rekoru egale etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, New Mexico'dan düzenlenen yarışta milli sporcunun 21.19 koştuğu belirtildi.

Bu dereceyle Anthony Smith'in salonda Oğuz Uyar'a ait 21.25'lik 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdığı, büyüklerde ise Yavuz Can'ın rekorunu egale ettiği kaydedildi.

Etiketler : mlli atlet anthony smith türkiye rekor
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