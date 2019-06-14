Milan Maldini'yi resmen açıkladı

Bir efsanenin daha teknik direktörlük macerası başladı. Habere konu olan isim İtalyan efsanesi Paolo Maldini...

İtalyan devi Milan, kulübün efsane futbolcularından Paolo Maldini'nin teknik direktörlüğe getirildiğini açıkladı.

Bu açıklamayı kulübün resmi hesapları üzerinden yapan kırmızı siyahlı ekip ayrıca futbol direktörlüğü görevine de Zvonimir Boban'ın getirildiğini duyurdu.