14 Haziran 2019 16:06 | Cuma
Milan Maldini'yi resmen açıkladı
İtalya Serie A takımlarından Milan, kulübün efsane futbolcularından Paolo Maldini'nin teknik direktörlüğe getirildiğini açıkladı.
Bir efsanenin daha teknik direktörlük macerası başladı. Habere konu olan isim İtalyan efsanesi Paolo Maldini...
İtalyan devi Milan, kulübün efsane futbolcularından Paolo Maldini'nin teknik direktörlüğe getirildiğini açıkladı.
Bu açıklamayı kulübün resmi hesapları üzerinden yapan kırmızı siyahlı ekip ayrıca futbol direktörlüğü görevine de Zvonimir Boban'ın getirildiğini duyurdu.
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