Milan, Hakan Çalhanoğlu için 15 milyon euro istiyor
Corriere dello Sport Gazetesi, Milan'ın, Hakan Çalhanoğlu'nu satmayı planladığını ve 15-16 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli beklediğini yazdı.
Milan'da inişli çıkışlı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği ile ilgili İtalyan basınından yeni bir haber geldi. Corriere dello Sport Gazetesi, Milan'ın, milli futbolcuyu satmayı planladığını ve 15-16 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli beklediğini yazdı. Yeni teknik direktör Giampaolo'nun, Chelsea'de geçirdiği kiralık dönemin ardından Real Madrid'e geri dönen Mateo Kovacic'in transferini istediği ve kaynak yaratmak için de Hakan'ın ayrılığına onay verdiği kaydedildi.
(Sabah)
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