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21 Ekim 2021 Perşembe 14:20:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 14:20:00

MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Kaynak: AA

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, görevinden istifa etti.

Merkez Hakem Kurulu'nda üyelikten istifa eden Metin Tokat'ın ardından önemli bir gelişme daha yaşandı. Bu kez MHK Başkanı Serdar Tatlı, istifa kararı aldı.

Kulüpler Birliği Vakfının, yapısal değişiklik talebi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) karşılık bulurken taraflar arasında, hakem kararlarının tartışmalardan uzak bir boyuta taşınması için görüşmeler sıklaştı ve ortak çalışmalar yapılmaya başlandı.

Bu gelişmenin ardından MHK Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti. Serdar Tatlı'nın istifası sürpriz bir karar olarak değerlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, kısa bir süre içerisinde bu istifa ile ilgili olarak açıklama yapması bekleniyor.

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu Serdar Tatlı İSTİFA
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