Mevlüt Erdinç Fenerbahçe'den ayrıldı

Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetti
Kaynak: aksam.com.tr
Fenerbahçe'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki tecrübeli forvet Mevlüt Erdinç, Sarı-Lacivertlilerle sözleşmesini feshetmek için sarı lacivertli yönetimle anlaşma sağladı. Erdinç, Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına varmıştı.
Mevlüt Erdinç, öğlen saatlerinde Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmek için kulüp binasına gitti.
33 yaşındaki deneyimli golcü, Sarı-Lacivertlilerle olan sözleşmesini feshetti.
YENİ ADRESİ FATİH KARAGÜMRÜK
Mevlüt Erdinç'in yeni sezonda, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Fatih Karagümrük'te forma giymesi bekleniyor.
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