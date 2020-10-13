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13 Ekim 2020 Salı 22:25:00 - Güncelleme:13 Ekim 2020 Salı 23:28:00

Mesut Özil'den Azerbaycan'a destek mesajı

Kaynak: AA

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İngiltere ekibi Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek verdi.

Mesajında "Tek millet, iki devlet" ifadesini kullanan Mesut Özil, "Tüm dünya, Dağlık Karabağ bölgesinin yasal ve uluslararası anlamda Azerbaycan'ın bir parçası olduğu ve yasa dışı bir şekilde işgal edildiği gerçeğinin farkına varmalı. Mart 2008'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kabul eden ve Ermeni güçlerinin çekilmesi gerektiği konusundaki kararı onayladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararının geçerli olduğunu ve herkes tarafından tanınması gerektiğini hatırlatmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Barış ortamının sağlanması gerektiğini vurgulayan Mesut, "Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki silahlı çatışmaların ciddi anlamda endişe verici olduğu, uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği yönünde Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çoğunluğun paylaştığı düşünceyi destekliyorum. Barışı destekleyelim, tek bir şiddet eyleminin olmadığı daha adil bir gelecek için çalışalım. İki taraftan da yaşanan ölümler herkesin kaybıdır." ifadelerini kullandı.

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