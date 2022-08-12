Merve Tuncel tarihe geçti
Kaynak: AA
Milli yüzücü Merve Tuncel tarihi başarı kazandı. Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbestte mücadele eden milli sporcu, kürsünün üçüncü basamağına çıktı. Merve Tuncel, büyükler Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan ilk Türk kadın yüzücü oldu.
İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden Avrupa Yüzme Şampiyonası'ndan tarihi bir başarı haberi geldi.
Kadınlar 800 metre serbestte Türkiye'yi 2 sporcu temsil etti. Merve Tuncel ve Deniz Ertan'ın yarıştığı final müsabakasında heyecan doruktaydı.
Merve Tuncel, 8 dakika 24 saniye 33 ile üçüncü oldu. Milli sporcu, böylece büyükler Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan ilk Türk kadın yüzücü oldu.
Tuncel, "İdollerimle beraber yarışmak gerçekten çok heyecan vericiydi. Üçüncülük kürsüsünde onlarla beraber madalya almak ayrıca benim için bir tecrübe oldu. Bu şekilde bir sonuç aldığım için çok mutluyum" diye konuştu.
Deniz Ertan da 8 dakika 24 saniye 94 ile dördüncü sırayı aldı.
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