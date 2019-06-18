Mert Müldür harekatı

GÜNEŞ

Trabzonspor ile görüşmek için Türkiye’ye gelen Murat Sağlam’a imza attıran Fenerbahçe, bu kez Rapid Wien’de forma giyen 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, Mert’in kulübü ve menajeriyle görüşmelere başladı. Savunma hattının her bölgesinde görev yapabilen Mert, Süper Lig’de oynamak istiyor.