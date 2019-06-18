18 Haziran 2019 08:00 | Salı
Mert Müldür harekatı
KANARYA, adı Beşiktaş ile anılan gurbetçi oyuncu Mert Müldür için harekete geçti.
GÜNEŞ
Trabzonspor ile görüşmek için Türkiye’ye gelen Murat Sağlam’a imza attıran Fenerbahçe, bu kez Rapid Wien’de forma giyen 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, Mert’in kulübü ve menajeriyle görüşmelere başladı. Savunma hattının her bölgesinde görev yapabilen Mert, Süper Lig’de oynamak istiyor.
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