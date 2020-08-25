Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Serdar Tatlı getirildi.
TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında MHK'nın başkan ve üyelerini belirledi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre; toplantıda, MHK Başkanlığına Serdar Tatlı getirilirken, Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan ve Nedim Göklü ise kurul üyesi oldu.
- Trabzonspor'da koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
- Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu
- Formula 1 9 yıl aradan sonra İstanbul'da!
- Göztepe'de bir futbolcu koronavirüse yakalandı
- Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos İstanbul'da
- Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Erol Bulut Tisserand'ı istiyor