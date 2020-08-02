Merih Demiral, Roma maçına dua ederek çıktı

İtalya Süper Ligi'nde (Serie A) Lig şampiyonu Juventus, sahasında Roma'yı ağırladı.



Ev sahibi ekibin 3-1 yenildiği karşılaşmada Roma'nın gollerini 23'te Nikola Kalinic, 44'te penaltıdan ve 52'de Diego Perotti kaydetti. Juventus'un tek golü ise 5. dakikada Gonzalo Higuain'den geldi.

MERİH, 201 GÜN SONRA DUA EDEREK MAÇA ÇIKTI



Juventus'ta forma giyen defans oyuncusu milli futbolcumuz Merih Demiral, 201 daha yine bir Roma maçında talihsiz bir sakatlık geçirerek 201 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Merih Demiral, maçın ikinci yarısında görev aldı. 51. dakikada Leonardo Bonucci yerine giren Merih Demiral, maç öncesi dua ederek karşılaşmaya başladı.