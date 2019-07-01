01 Temmuz 2019 19:32 | Pazartesi
Melli'nin ardından Guduric de NBA'de
Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric, NBA takımlarından Memphis Grizzlies ile anlaştı.
NBA takımlardan New Orleans Pelicans ile 2 yıllık anlaşmaya varan İtalyan forvet Nicolo Melli'nin ardından Marko Guduric de Memphis Grizzlies ile anlaştı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Mbaye Diagne'den Galatasaray'a büyük şok: Arabistan'a gitmiyorum
- Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh transferini resmen duyurdu
- Galatasaray’da son dakika transfer haberleri (1 Temmuz)
- Trabzonspor, John Mikel Obi'yi transfer ettiğini duyurdu
- Yunus Akgün'ün menajeri sonunda isyan etti: Artık bıktım, yasal işlem başlatacağım