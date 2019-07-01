Mehmet Topal'dan Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'e cevap: Bana 1 hafta süre verin

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Yaklaşık 5 gün önce Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal hakkında ‘Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir’ iddiaları ortaya atılırken, tecrübeli futbolcunun ilk etapta yurt dışında top oynamak istediği Topal’ın İngiltere, Almanya ve İspanya takımlarıyla görüştüğü ortaya çıktı.

MEHMET TOPAL'IN ÖNCELİĞİ ÖNCE YUR TDIŞI

33 yaşındaki orta sahanın menajeri Batur Altıparmak’ın hafta sonuna kadar Avrupa kulüpleriyle dirsek teması halinde olacağı belirtilirken, olumsuz bir durumda Mehmet Topal’ın bu sefer Süper Lig takımlarıyla görüşeceği ifade edildi. Özellikle 3 büyüklerden ayrılması gündeme gelen Fernando, Mahmut Tekdemir, Gary Medel gibi yıldızların yerine düşünülen Topal’ın kulüplerden 1 hafta süre istediği vurgulanırken, milli futbolcunun bazı teknik direktörlerden telefon aldığı bile belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 36 maçta görev alan Mehmet Topal 3 gol 1 asist yapmıştı.