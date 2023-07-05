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05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:20:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:20:00

Medipol Başakşehir'de 7 antrenör ile yollar ayrıldı

Kaynak: AA

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Medipol Başakşehir Futbol Takımı, teknik ekipte görev yapan 7 antrenör ile yollarını ayırdı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimizde görev alan Selçuk Şahin, Erdinç Sözer, Pierre Webo, Dolu Arslan, Behram Zülaloğlu, Yağız Çekem ve Metin Çakıroğlu'nun sözleşmeleri sona ermiştir. Antrenörlerimize kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Etiketler : medipol başakşehir futbol antrenör
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