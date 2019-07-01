01 Temmuz 2019 15:41 | Pazartesi
Mbaye Diagne'den Galatasaray'a büyük şok: Arabistan'a gitmiyorum
Adı bir süredir Arabistan takımlarıyla anılan Mbaye Diagne, transferine dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Mbaye Diagne şu açıklamayı yaptı:
"4 yıllık kontrata sahibim, kalmaya karar verdim çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. Hiç bir yere gitmiyorum. Ben bir kulüp aramıyorum. Arabistan'a gitmiyorum. Kendim için karar verdim. Anlıyor musunuz? Teşekkürler."
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