Mbaye Diagne'den Galatasaray'a büyük şok: Arabistan'a gitmiyorum

Mbaye Diagne şu açıklamayı yaptı:

"4 yıllık kontrata sahibim, kalmaya karar verdim çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. Hiç bir yere gitmiyorum. Ben bir kulüp aramıyorum. Arabistan'a gitmiyorum. Kendim için karar verdim. Anlıyor musunuz? Teşekkürler."