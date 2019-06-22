  • Bist 100
    94.022
  • Dolar
    5,8224
  • Euro
    6,6297
  • Altın
    261,8990
İstanbul
24 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Esenyurt konut satışında rekor kırdı: En yakın rakibini 3'e katladı Esenyurt konut satışında rekor kırdı: En yakın rakibini 3'e katladı
Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısında 1 çocuk ile 1 Irak askeri öldü Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısında 1 çocuk ile 1 Irak askeri öldü
Türkiye Irak ilişkileri ivme kazanıyor Türkiye Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Oğlunun sünneti için 150 bin liraya yağlı güreş organize etti: Başpehlivanlar sabah kadar güreşti Oğlunun sünneti için 150 bin liraya yağlı güreş organize etti: Başpehlivanlar sabah kadar güreşti
Kız isteme sırasında yanlışlıkla iki kişiyi vurunca kalp krizi geçirdi Kız isteme sırasında yanlışlıkla iki kişiyi vurunca kalp krizi geçirdi
Sebze - meyve fiyatları dibi gördü Sebze - meyve fiyatları dibi gördü
Mbaye Diagne transferinde mutlu son Mbaye Diagne transferinde mutlu son
Son Dakika Haberi... Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlere büyük darbe Son Dakika Haberi... Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlere büyük darbe
Engelli eşi ve çocuklarına adeta gözü gibi bakıyor Engelli eşi ve çocuklarına adeta gözü gibi bakıyor
Galatasaray, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e 5,5 milyon Euro önerdi Galatasaray, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e 5,5 milyon Euro önerdi
Fatih Terim'den Yusuf Erdoğan'a onay: Bana göre iyi transfer olur Fatih Terim'den Yusuf Erdoğan'a onay: Bana göre iyi transfer olur
Milan, Ozan Kabak'tan cevap bekliyor: Kararını hemen ver Milan, Ozan Kabak'tan cevap bekliyor: Kararını hemen ver
Norveç'te PKK'nın sözde sorumlu seviyesine gelmişti, Bingöl'de yakalandı tutuklandı Norveç'te PKK'nın sözde sorumlu seviyesine gelmişti, Bingöl'de yakalandı tutuklandı
ABD, 5 Çinli teknoloji firmasına daha yaptırım uyguladı ABD, 5 Çinli teknoloji firmasına daha yaptırım uyguladı
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Son Dakika... Yolcu otobüsü devrildi! Nevşehir'de can pazarı Son Dakika... Yolcu otobüsü devrildi! Nevşehir'de can pazarı
Van'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklanan 3 zanlıdan biri İran uyruklu çıktı Van'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklanan 3 zanlıdan biri İran uyruklu çıktı
Kamboçya'da çöken 7 katlı inşaatın altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti Kamboçya'da çöken 7 katlı inşaatın altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti
Terör saldırılarıyla sarsılan Sri Lanka'da olağanüstü hal bir ay uzatıldı Terör saldırılarıyla sarsılan Sri Lanka'da olağanüstü hal bir ay uzatıldı
Binali Yıldırım'dan terörle ittifak yapan CHP'ye sert gönderme Binali Yıldırım'dan terörle ittifak yapan CHP'ye sert gönderme
Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı
23 Haziran oy pusulası nasıl olacak? Yarın nasıl oy kullanacağız? 23 Haziran oy pusulası nasıl olacak? Yarın nasıl oy kullanacağız?
Beşiktaş, Gökhan Keskin'in önerdiği Yeferson Soteldo'nun peşinde Beşiktaş, Gökhan Keskin'in önerdiği Yeferson Soteldo'nun peşinde
Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Haziran 2019 13:46 | Cumartesi

Mbaye Diagne transferinde mutlu son

Galatasaray’ın ismi henüz açıklanmayan bir Arabistan ekibiyle Mbaye Diagne transferinde anlaştığı iddia edildi. Golcü futbolcu, Afrika Kupası’nın ardından 15-16 milyon Euro civarında bir bedel karşılığında Sarı-Kırmızılılardan ayrılacak.

Galatasaray'da yeni sezon kampına katılmayacak olan Senegalli golcü Mbaye Digne'nin satışı konusunda ismi henüz açıklanmayan bir Arabistan ekibiyle anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Afrika Kupası'nın ardından 15-16 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında satılacak olan Diagne'den gelecek parayla yeni transferler de bir bir açıklanacak. Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile her konuda el sıkışan sarı-kırmızılılar, ilk etapta bu transferleri duyuracak.

Hemen ardından stoper Christian Luyindama'nın 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ödenecek. Kısacası Galatasaray'da temmuz ayı oldukça hareketli geçecek.

Diagne için son olarak Al Shabab'ın adı geçerken, kulüp cephesinden yapılan açıklamada bir girişimlerinin olmadığı bildirilmişti. Diagne'nin transferini karşılayabilecek takımlar arasında Al Ahli, Al Nasr, Al Hilal ve Al Ittihad bulunuyor. Galatasaray Diagne için Kasımpaşa'ya bonuslarla 13 milyon euro ödemişti.

(Haberturk)

Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlere büyük darbe
Oğlunun sünneti için yağlı güreş düzenledi
ABD, 5 Çin teknoloji firmasına daha yaptırım uyguladı
Sebze - meyve fiyatları dibi gördü
"Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez"
Norveç'te PKK'nın sözde sorumlu seviyesine gelmişti, Bingöl'de yakalandı tutuklandı
Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak hamle
Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı
Son dakika haber: Meteoroloji'den peş peşe sağanak yağış ve hava durumu uyarıları! Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran
Diagne transferinde mutlu son
Başkan Erdoğan, torunu Mahinur'un mezuniyet törenine katıldı
Son Dakika... Bazı eşyalara ilişkin taksit sayılarındaki değişiklik Resmi Gazete’de duyuruldu
Kırbaçlı vahşette yeni gelişme
Okan Bayülgen'in programında gülümseten anlar
Gecekondu sorununa Yıldırım çözüm
Emekli maaşı için yeni hesap masada! İntibak geliyor
"Bu grup siyasi hile yapmaktan korkmamaktadır"
İstanbul’da iptal edilen seçim 23 Haziran’da yenileniyor
İstanbul’da fabrika yangını: 4 işçi hayatını kaybetti
ABD'deki İHA yarışmasında YTÜ üçüncü oldu
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ