Marsilya'da 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif
Kaynak: AA
Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya'da yapılan koronavirüs testinde 3 kişinin pozirif olduğu tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekip ve futbolculara yapılan rutin testte 3 kişinin sonucunun pozitif çıktığı ve söz konusu kişilerin karantina altına alındıkları belirtildi.
Adları açıklanmayan 3 kişinin sağlık durumuna ilişkin Fransa Futbol Federasyonuna bilgi verildiği de ifade edildi.
Ligue 1'de 2020-21 sezonunun, Olympique Marsilya ile Saint Etienne arasında 21 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşma ile başlaması planlanıyor.
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