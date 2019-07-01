01 Temmuz 2019 16:52 | Pazartesi
Manchester United, Marcus Rashford'un sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, forvet oyuncusu Marcus Rashford'un sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Rashford'un 2020'de bitecek sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı ve sözleşmesine 1 yıl uzatma opsiyon maddesi konulduğu bildirildi.
Manchester United kulüp akademisine 7 yaşında katılan İngiliz milli oyuncu, profesyonel futbol hayatında başka bir kulüpte forma giymedi.
Geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Rashford 13 gol attı.
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