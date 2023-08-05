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05 Ağustos 2023 Cumartesi 14:23:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 14:23:00

Manchester City, Josko Gvardiol'u kadrosuna kattı

Kaynak: AA

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İngiltere Premier Lig'de son 3 yılın şampiyonu Manchester City, Alman kulübü Leipzig'in Hırvat stoperi Josko Gvardiol'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Gvardiol, Manchester City'nin Mateo Kovacic'ten sonra yaz transfer döneminde renklerine bağladığı 2. isim oldu.

İngiliz basını, transferin 90 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü. İddiaların doğruluğu halinde Gvardiol; 2019 yazında Manchester United'ın 87 milyon avroya transfer ettiği Harry Maguire'ı geçerek futbol tarihinin bonservis bedeli en yüksek savunma oyuncusu olacak.

Dinamo Zagreb altyapısından yetişen Gvardiol, 2021-22 sezonundan itibaren oynamaya başladığı Leipzig'de 2 Almanya Kupası kazandı.

Hırvatistan Milli Takımı formasını 21 defa giyen Gvardiol, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda 3'üncülük yaşadı.

Etiketler : manchester city josko gvardiol stoper transfer
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