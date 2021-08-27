"Maç öncesi birtakım sıkıntılar oldu"... Son hafta kaçan şampiyonluğu anlattı
Fenerbahçe ve Türk futbol tarihine damga vuran efsane kalecilerden Rüştü Reçber, 24 TV'nin ses getiren programı Güzel Oyun'un konuğu oldu. Kariyerindeki dönüm noktalarını anlatan efsane file bekçisi; Barcelona'ya transferinden EURO 2008 çeyrek finalindeki Hırvatistan maçına ve Fenerbahçe ile şampiyonluğun son hafta kaçtığı Denizlispor karşılaşmasına kadar birçok konuya değindi.
Sporun efsane isimleri, hayat hikâyeleri 24'ün marka programı Güzel Oyun'la geri geliyor.
24 TV ekranlarından futbolun efsanesi geçti. Güzel Oyun'un Türk futbolunun efsane ismi Rüştü Reçber'in hayat hikâyesini anlatan ilk bölümü ekranlara 13 Ağustos Cuma akşamı ekranlara gelmişti. İkinci bölümü ise bu akşam yayınlandı.
Turkcell'in sunduğu, spor Yorumcusu Evren Göz'ün hazırladığı "Güzel Oyun" programının bu haftaki konuğu Rüştü Reçber'di.
BARCELONA'YA TRANSFERİ
Fenerbahçe'den İspanyol devi Barcelona'ya transfer olduğu döneme değinen Rüştü Reçber, "Manchester United ve Arsenal ile ön protokol imzalamama rağmen henüz başkan seçilmemiş olan Joan Laporta'nın teklifi üzerine direkt Barcelona'yı seçtim. Benim için bir hayaldi ve gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
BARCELONA GÜNLERİ— 24 TV (@yirmidorttv) August 27, 2021
Rüştü Reçber: M. United ve Arsenal ile ön protokol imzalamama rağmen henüz başkan seçilmemiş Laporta'nın teklifi üzerine hiç düşünmeden Barcelona'yı seçtim#GüzelOyun pic.twitter.com/FKffJUmLB9
DENİZLİSPOR MAÇIYLA KAÇAN ŞAMPİYONLUK
Fenerbahçe'nin 2005-06 sezonunun son haftasında Denizlispor deplasmanında kaçırdığı şampiyonlukta Sarı-Lacivertlilerin kalesini koruyan Rüştü Reçber, maç sonrası büyük bir duygusal çöküntüye girdiğini söyledi.
Efsane kaleci o maçı ve ardından yaşananları şöyle anlattı:
"O maçta yensek şampiyonduk. Maç öncesinde yaşanan birtakım sıkıntılar oldu, maç geç başladı falan... Bizden daha iyi mücadele eden, daha çok isteyen kazandı. Çünkü onlar da düşme potasında bir takımdı. Biz berabere kaldık. O an büyük bir duygusal çöküntü içine girdim. Üzüntümün en büyük kaynağı da dışardaki milyonlarca insan (taraftarlar).
DENİZLİ'DEKİ HÜSRAN— 24 TV (@yirmidorttv) August 27, 2021
Rüştü Reçber: O maçta sonra büyük bir duygusal çöküntü içerisine girdim. Üzüldüm çok üzüldüm. Üzüntümün en büyük kaynağı da dışardaki milyonlarca insan(taraftar)dı.#GüzelOyun pic.twitter.com/2hMOdBv1MY
UNUTULMAZ HIRVATİSTAN MAÇI
A Milli Futbol Takımımızın EURO 2008 çeyrek finalinde karşılaştığı ve tarihe geçen Hırvatistan maçına değinen Rüştü Reçber, "Hırvatistan maçı çok farklı bir maçtı. Sevincin ve üzüntünün tavan yaptığı bir maç yaşadık ve bu da son 2 dakika içerisinde oldu. Yaşanabilecek en büyük üzüntü ve en büyük mutluluğu aynı anda yaşadık" ifadelerini kullandı.
2008 AVRUPA ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL HIRVATİSTAN MAÇI— 24 TV (@yirmidorttv) August 27, 2021
Rüştü Reçber: Hırvatistan maçı çok farklı bir maçtı. Sevincin ve üzüntünün tavan yaptığı bir maç yaşadık. Ve bu da son 2 dakika içerisinde oldu.#GüzelOyun pic.twitter.com/WMHgmEi8mg
"ATTIRDIĞIM GOLDEN ZİYADE YEDİĞİM KONUŞULUR"
119.dakikada yenilen ve hemen ardından 120.dakikada Semih Şentürk'ün ayağından golü anlatan efsane kaleci "Attırdığım golden ziyade nasıl öyle bir gol yediğim konuşulur. Futbol hatalar oyunu. Önümdeki defans oyuncumun kademesine girmiştim ben o pozisyonda. Attığımız golde ise o kadar ince detaylar var ki... Futbolcu topa vursa top benden uzaklaşacak, sarı kart görecek, hakem oyunu durduracak bu arada rakip defansta dengeyi sağlayacak gibi gibi... Ama bunların hiçbiri olmadı. Ofsayt oldu, hızlı bir şekilde topu yakaladım ve topu Emre Aşık'ın olduğu tarafa doğru kullandım. Tabi orada Emre havaya çıkıp herkesi dağıttı, Semih'in önüne düşüp vurması ve topun 90'a gitmesi..." şeklinde konuştu.
"BİRKAÇ YIL DAHA OYNAYABİLİRDİM AMA BEYİN OLARAK ÇOK YORULMUŞTUM"
Kariyerinde son olarak Beşiktaş forması giyen Rüştü Reçber, emeklilik kararı aldığı dönemle ilgili de açıklamalar yaptı. 'Sen futbolu bırakmadan futbolun seni bırakmasını sağlayabilirsen en büyük kazanımın bu oluyor' diyen Reçber, "Ben birkaç yıl daha futbol oynayabilirdim ama sanırım beyin olarak çok yorulmuştum. Bırakmadan önce hemen hemen her türlü başarıyı elde etmiş olduğumu düşündüğüm için kendimi de artık doymuş olarak hissettim ve bıraktım" ifadelerini kullandı.
FUTBOLU BIRAKMA SÜRECİ— 24 TV (@yirmidorttv) August 27, 2021
Rüştü Reçber: Sen futbolu bırakmadan futbolun seni bırakmasını sağlayabilirsen en büyük kazanımın bu oluyor. Ben birkaç yıl daha futbol oynayabilirdim ama sanırım beyin olarak çok yorulmuştum.#GüzelOyun pic.twitter.com/hsfGJpJifs
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARARI
Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olmama kararını aktif kariyeri sırasında verdiğini belirten Rüştü Reçber, "Ben futbol oynarken de sahada teknik adam olmayacağım diye bir karar vermiştim, nitekim de olmadım. Futbolun idari tarafında, mutfağında olmak istedim, o şekilde oldum ve ilerliyorum" şeklinde konuştu.
FENOMEN RONALDO ÖVGÜSÜ
Dünya çapında birçok golcüye karşı oynadığını ancak Brezilyalı Ronaldo'nun kendisi için farklı olduğunu dile getiren Rüştü Reçber şu ifadeleri kullandı:
"Dünyada çok büyük santraforlara karşı oynadım ama benim için Brezilyalı Ronaldo istisnai bir durumdur. Messi'yle yan yana oynadım, Portekizli Ronaldo'ya karşı da oynadım ama Fenomen Ronaldo benim için ayrı bir futbolcuydu."
''FENOMEN RONALDO BAŞKAYDI''— 24 TV (@yirmidorttv) August 27, 2021
Rüştü Reçber: Dünyada çok büyük santraforlara karşı oynadım ama benim için Brezilyalı Ronaldo istisnai bir durumdur.#GüzelOyun pic.twitter.com/wGUU6tEFDP