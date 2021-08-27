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27 Ağustos 2021 Cuma 22:42:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2021 Cuma 22:42:00

"Maç öncesi birtakım sıkıntılar oldu"... Son hafta kaçan şampiyonluğu anlattı

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Fenerbahçe ve Türk futbol tarihine damga vuran efsane kalecilerden Rüştü Reçber, 24 TV'nin ses getiren programı Güzel Oyun'un konuğu oldu. Kariyerindeki dönüm noktalarını anlatan efsane file bekçisi; Barcelona'ya transferinden EURO 2008 çeyrek finalindeki Hırvatistan maçına ve Fenerbahçe ile şampiyonluğun son hafta kaçtığı Denizlispor karşılaşmasına kadar birçok konuya değindi.

Sporun efsane isimleri, hayat hikâyeleri 24'ün marka programı Güzel Oyun'la geri geliyor.

24 TV ekranlarından futbolun efsanesi geçti. Güzel Oyun'un Türk futbolunun efsane ismi Rüştü Reçber'in hayat hikâyesini anlatan ilk bölümü ekranlara 13 Ağustos Cuma akşamı ekranlara gelmişti. İkinci bölümü ise bu akşam yayınlandı.

Turkcell'in sunduğu, spor Yorumcusu Evren Göz'ün hazırladığı "Güzel Oyun" programının bu haftaki konuğu Rüştü Reçber'di.

BARCELONA'YA TRANSFERİ

Fenerbahçe'den İspanyol devi Barcelona'ya transfer olduğu döneme değinen Rüştü Reçber, "Manchester United ve Arsenal ile ön protokol imzalamama rağmen henüz başkan seçilmemiş olan Joan Laporta'nın teklifi üzerine direkt Barcelona'yı seçtim. Benim için bir hayaldi ve gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

DENİZLİSPOR MAÇIYLA KAÇAN ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe'nin 2005-06 sezonunun son haftasında Denizlispor deplasmanında kaçırdığı şampiyonlukta Sarı-Lacivertlilerin kalesini koruyan Rüştü Reçber, maç sonrası büyük bir duygusal çöküntüye girdiğini söyledi.

Efsane kaleci o maçı ve ardından yaşananları şöyle anlattı:

"O maçta yensek şampiyonduk. Maç öncesinde yaşanan birtakım sıkıntılar oldu, maç geç başladı falan... Bizden daha iyi mücadele eden, daha çok isteyen kazandı. Çünkü onlar da düşme potasında bir takımdı. Biz berabere kaldık. O an büyük bir duygusal çöküntü içine girdim. Üzüntümün en büyük kaynağı da dışardaki milyonlarca insan (taraftarlar).

UNUTULMAZ HIRVATİSTAN MAÇI

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2008 çeyrek finalinde karşılaştığı ve tarihe geçen Hırvatistan maçına değinen Rüştü Reçber, "Hırvatistan maçı çok farklı bir maçtı. Sevincin ve üzüntünün tavan yaptığı bir maç yaşadık ve bu da son 2 dakika içerisinde oldu. Yaşanabilecek en büyük üzüntü ve en büyük mutluluğu aynı anda yaşadık" ifadelerini kullandı.

"ATTIRDIĞIM GOLDEN ZİYADE YEDİĞİM KONUŞULUR"

119.dakikada yenilen ve hemen ardından 120.dakikada Semih Şentürk'ün ayağından golü anlatan efsane kaleci "Attırdığım golden ziyade nasıl öyle bir gol yediğim konuşulur. Futbol hatalar oyunu. Önümdeki defans oyuncumun kademesine girmiştim ben o pozisyonda. Attığımız golde ise o kadar ince detaylar var ki... Futbolcu topa vursa top benden uzaklaşacak, sarı kart görecek, hakem oyunu durduracak bu arada rakip defansta dengeyi sağlayacak gibi gibi... Ama bunların hiçbiri olmadı. Ofsayt oldu, hızlı bir şekilde topu yakaladım ve topu Emre Aşık'ın olduğu tarafa doğru kullandım. Tabi orada Emre havaya çıkıp herkesi dağıttı, Semih'in önüne düşüp vurması ve topun 90'a gitmesi..." şeklinde konuştu.

"BİRKAÇ YIL DAHA OYNAYABİLİRDİM AMA BEYİN OLARAK ÇOK YORULMUŞTUM"

Kariyerinde son olarak Beşiktaş forması giyen Rüştü Reçber, emeklilik kararı aldığı dönemle ilgili de açıklamalar yaptı. 'Sen futbolu bırakmadan futbolun seni bırakmasını sağlayabilirsen en büyük kazanımın bu oluyor' diyen Reçber, "Ben birkaç yıl daha futbol oynayabilirdim ama sanırım beyin olarak çok yorulmuştum. Bırakmadan önce hemen hemen her türlü başarıyı elde etmiş olduğumu düşündüğüm için kendimi de artık doymuş olarak hissettim ve bıraktım" ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARARI

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olmama kararını aktif kariyeri sırasında verdiğini belirten Rüştü Reçber, "Ben futbol oynarken de sahada teknik adam olmayacağım diye bir karar vermiştim, nitekim de olmadım. Futbolun idari tarafında, mutfağında olmak istedim, o şekilde oldum ve ilerliyorum" şeklinde konuştu.

FENOMEN RONALDO ÖVGÜSÜ

Dünya çapında birçok golcüye karşı oynadığını ancak Brezilyalı Ronaldo'nun kendisi için farklı olduğunu dile getiren Rüştü Reçber şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada çok büyük santraforlara karşı oynadım ama benim için Brezilyalı Ronaldo istisnai bir durumdur. Messi'yle yan yana oynadım, Portekizli Ronaldo'ya karşı da oynadım ama Fenomen Ronaldo benim için ayrı bir futbolcuydu."

Etiketler : Fenerbahçe Türk futbol tarihi 24 TV
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