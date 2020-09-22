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22 Eylül 2020 Salı 13:49:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 13:49:00

Luis Suarez'e flaş soruşturma: Sınav sorularını çaldı

Kaynak: AA

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Barcelona'dan ayrılarak Juventus'a transfer olacağı iddia edilen golcü oyuncu Luis Suarez, vatandaşlık alması için gerekli olan İtalyanca sınavından önce, sınav sorularını aldığı ve sınavı kısa sürede bitirerek çıktığı iddia edildi. İtalyan mali polisi soruşturma başlattı.

Ülke basınına yansıyan haberlerde, adı Juventus'la da anılan Barcelonalı futbolcunun girdiği İtalyanca dil sınavında usulsüzlük yapıldığı ileri sürüldü.

Perugia Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde Mali Polis, kentteki Universita degli Stranieri'nin (Yabancılar Üniversitesi) ilgili birimine baskın yaptı.

İddiaya göre, yapılan araştırmalarda temel düzeyde İtalyanca bilgisi olan Suarez'in girdiği dil sınavının soru ve konuları daha önceden belirlendi ve kendisine verildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberinde de yapılan dinleme kayıtları yer aldı. İlgili kişilere ait olduğu ileri sürülen söz konusu kayıtlarda, "(Sınavı) Geçmeli, geçecek. Bir sezonda 10 milyon maaş kazanan adamı B1 düzeyinde dil bilgisi belgesi olmadığı için harcayamazsın." ve "Ama fiil çekmeden konuşuyor" gibi ifadeler dikkati çekti.

Savcılığın, yabancılara dil sınavı yapan okula yönelik soruşturmayı, soruların öğrencilerle mutabık kalınarak hazırlandığı iddiaları üzerine Şubat ayında başlattığı da haberlerde aktarıldı.

Transfer döneminde adı sık sık Juventus ile anılan Luis Suarez'in İtalyan ekibine transfer olabilmesi için Avrupa Birliği dışı futbolcu statüsünden çıkması gerekiyordu. Bunun için İtalyan eşi üzerinden ülke vatandaşlığını almak isteyen oyuncunun, B1 seviyesinde İtalyanca dili yeterlilik belgesi alması gerektiği belirtiliyordu.

Luis Suarez, 17 Eylül Perşembe günü İtalya'nın Perugia kentine gelip, üniversitede dil sınavına girdikten sonra şehirden ayrılmıştı.

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