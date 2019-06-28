Lucescu'ya mikrofon diye pet şişe uzattılar

  • Bist 100
    96.288
  • Dolar
    5,7704
  • Euro
    6,5677
  • Altın
    262,2288
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye'nin Mart itibarıyla dış borç stoku açıklandı Türkiye'nin Mart itibarıyla dış borç stoku açıklandı
Yemekteyiz bu hafta kim birinci? Yemekteyiz 28 Haziran kazananı kim oldu? Yemekteyiz bu hafta kim birinci? Yemekteyiz 28 Haziran kazananı kim oldu?
Elektrikte 175 megavatlık mobil santral atağı Elektrikte 175 megavatlık mobil santral atağı
İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı
EPDK'den elektrik zammı açıklaması EPDK'den elektrik zammı açıklaması
Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Sabri: Yüzyılın Anlaşması başarısızlığa mahkumdur Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Sabri: Yüzyılın Anlaşması başarısızlığa mahkumdur
Yeni Malatyaspor’da futbolcular Avrupa’ya odaklandı Yeni Malatyaspor’da futbolcular Avrupa’ya odaklandı
Kapadokya'da sıcak hava balonlarının görsel şöleni Kapadokya'da sıcak hava balonlarının görsel şöleni
Restore edilen Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi açıldı Restore edilen Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi açıldı
G20'de soğuk rüzgarlar! Theresa May'den Putin'e sert tepki! G20'de soğuk rüzgarlar! Theresa May'den Putin'e sert tepki!
Türk Hava Kurum Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı Türk Hava Kurum Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı
Eski koca pusu kurup, sokak ortasında öldürdü Eski koca pusu kurup, sokak ortasında öldürdü
LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercihi ne zaman, nasıl yapılacak? LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercihi ne zaman, nasıl yapılacak?
Almanya, Kosova ve Lübnan'daki askerlerinin görev süresini uzattı Almanya, Kosova ve Lübnan'daki askerlerinin görev süresini uzattı
Ç.Rizespor Başkanının 'Diagne' yanıtı Abdurrahim Albayrak'ı şok etti Ç.Rizespor Başkanının 'Diagne' yanıtı Abdurrahim Albayrak'ı şok etti
Güneydoğu Anadolu yanıyor... Hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı Güneydoğu Anadolu yanıyor... Hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı
ABD Başkanı Trump ile Hindistan Başbakanı Modi Japonya'da görüştü ABD Başkanı Trump ile Hindistan Başbakanı Modi Japonya'da görüştü
Şanlıurfa'da düzenlenen DEAŞ operasyonundan 7 kişi gözaltında alındı Şanlıurfa'da düzenlenen DEAŞ operasyonundan 7 kişi gözaltında alındı
Seda Sayan kaç kez evlendi, eşleri kim, kaç yaşında? Oğulcan Engin kimdir... İşte detaylar Seda Sayan kaç kez evlendi, eşleri kim, kaç yaşında? Oğulcan Engin kimdir... İşte detaylar
Başakşehir, Furkan Soyalp'le sözleşme imzaladı Başakşehir, Furkan Soyalp'le sözleşme imzaladı
1 yıl önce boşandığı eşine pusu kurarak sokak ortasında öldürdü 1 yıl önce boşandığı eşine pusu kurarak sokak ortasında öldürdü
Skandalı gizli kamera ortaya çıkardı... ABD'de hayvanlara böyle eziyet ettiler Skandalı gizli kamera ortaya çıkardı... ABD'de hayvanlara böyle eziyet ettiler
İstiklal Caddesi’nde 'İstikbal' kuyruğu... 50 kişilik kontenjan için 10 bin kişi başvurdu İstiklal Caddesi’nde 'İstikbal' kuyruğu... 50 kişilik kontenjan için 10 bin kişi başvurdu
Bakan Turhan müjdeyi verdi! Yeşilçam'a konu olan efsane tren Ankara Ekspresi geri dönüyor Bakan Turhan müjdeyi verdi! Yeşilçam'a konu olan efsane tren Ankara Ekspresi geri dönüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Haziran 2019 12:15 | Cuma

Lucescu'ya mikrofon diye pet şişe uzattılar

İtalya’da düzenlenen U21 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Romanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi yerinde takip eden Mircea Lucescu, karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken bir taraftar tecrübeli teknik adama pet şişe uzattı.

A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, ülkesi Romanya'nın U-21 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yla oynadığı yarı final karşılaşmasını yerinde takip etti. Almanların 4-2'lik galibiyetle finale yükseldiği mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rumen teknik adam, sevimsiz bir sürprizle karşılaştı.

Maçın oynandığı Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nun çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Luce'ye genç bir taraftar, mikrofon yerine plastik şişe uzattı. A Milli Takım'ın EURO 2020 elemelerinde İzlanda'ya 2-1 yendiği mücadele öncesinde havaalanında Emre Belözoğlu'na bulaşık fırçası uzatılmasını hatırlatan bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.  (Fanatik)

Gizli kamera dehşeti ortaya çıkardı... ABD'de hayvanlara böyle eziyet ediyorlarmış
Efsane geri dönüyor! Bakan Turhan açıkladı
Tehditleri Türkiye için boş laf!
FETÖ elebaşına övgüler dizmişti... Sözde 'sanatçı' konser için Türkiye'de!
Taksicilere operasyon: 25 şüpheliye gözaltı kararı
Ünlü isim hayatını kaybetti
Emekliye her ay enflasyon farkı! Memur ve emekliye toplu sözleşme müjdesi!
Son dakika... Turist sayısında büyük artış!
4 il sıraya girdi! 2 milyar Euro'luk dev yatırım
Kamuya binlerce personel alınacak! İşte başvuru tarihi ve detayları
Lucescu'ya çirkin hareket, muhabirler son anda önledi
Mehmetçik'ten terör örgütü PKK'ya son uyarı! "Teslim ol" bildirileri dağıtıldı
NATO'nun ''Derman''ı olacak! Tek bir adım kaldı
'Mursi hayatını insanlığın yüksek değerleri uğruna feda etti'
Arda Turan'ın şiş göbeği sosyal medyada dalga konusu oldu
Yıllık izinlerle ilgili bilinmeyenler! Çalışanlar dikkat!
Bıçak parasına 50 yıl istendi
Bakanlık'tan flaş Suriye açıklaması: Anında karşılık verildi
G.Saray'da 3 ismi birden transfer etti
Kriz tellallarına kötü haber! Dış ticaret verileri açıklandı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ