Lucescu, Dinamo Kiev'i çalıştıracak
Kaynak: AA
Ukrayna 1. Futbol Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev, teknik direktörlük görevine Mircea Lucescu'yu getirdiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 Temmuz'da 75 yaşına basacak Lucescu'yla iki sezonluğuna anlaşmaya varıldığı ve sözleşmede bir yıllık opsiyon maddesinin de bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Rumen teknik direktörün 30 Temmuz'da basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.
Türk taraftarların yakından tanıdığı Lucescu, Galatasaray'ı 2000-02, C'ı 2002-04, A Milli Takımı ise 2017-19 yıllarında çalıştırmıştı.
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