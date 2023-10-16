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16 Ekim 2023 Pazartesi 17:15:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 17:15:00

Los Angeles'taki 2028 Olimpiyat Oyunları'na 5 branş dahil edildi

Kaynak: AA

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 5 spor branşını 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na dahil etti.

IOC, Hindistan'ın Mumbai kentindeki 141. oturumunda beyzbol/softbol, kriket, bayrak futbolu, lakros ve squash branşlarının, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na dahil edilmesini kararlaştırdı.

Beyzbol/softbol, kriket ve lakros için bu karar, Olimpiyat Oyunları'na dönüş anlamına gelirken, bayrak futbolu ve squash, olimpiyatlarda ilk kez yer alacak.

Beyzbol/softbol, en son 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alırken, kriket 1900 Paris Olimpiyatları, lakros ise 1904 St Louis ve 1908 Londra Olimpiyatları'nın ardından 3. kez olimpiyatlara dahil edildi.

"SÖZ KONUSU BRANŞLARI ÜLKEMİZDE GELİŞTİRMEK ADINA ÇALIŞMALARIMIZA BUGÜNDEN İTİBAREN HIZ VERİYORUZ"

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na dahil edilen beyzbol-softbol ve bayrak futbolunu (kadınlar korumalı futbol) Türkiye'de geliştirmek adına çalışmalara hız vereceklerini belirtti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Hindistan'ın Mumbai kentindeki 141. oturumunda beyzbol-softbol, kriket, bayrak futbolu, lakros ve squash branşlarının, Los Angeles 2028'e dahil edilmesini kararlaştırdı.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyzbol-softbol ve bayrak futbolunun federasyonları çatısı altında yer aldığını hatırlattı.

Şahin, IOC'nin kararına ilişkin, "Tüm camiamıza ve spor teşkilatımıza hayırlı olsun. Bu branşlarda olimpiyat oyunlarına katılmak ve söz konusu branşları ülkemizde geliştirmek adına çalışmalarımıza bugünden itibaren hız veriyoruz. Değişimi ve yükselişi hep birlikte izleyeceğiz. Türkiye Ragbi Federasyonu çatısı altında bulunan 7'li ragbi, beyzbol-softbol ve kadınlar korumalı futbol olimpik branşlarda faaliyetlerini sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

2028 LOS ANGELES OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA HALTER VE MODERN PENTATLON YER ALACAK

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), halter ve modern pentatlon branşlarının 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda yer alacağını duyururken boks ile ilgili kararı ise beklemeye aldı.

IOC'den yapılan açıklamada, komitenin Hindistan'ın Mumbai kentindeki 141. oturumunda, binicilik yerine getirilen engel parkurlu modern pentatlon ve halter branşlarının, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, IOC'nin Uluslararası Boks Birliğini (IBA) tanımama kararının ardından boks için başka bir yönetim organının da tanınmadığı aktarılarak, bu branşın 2028 Olimpiyat Oyunları programına dahil edilmesine ilişkin kararın beklemeye alındığı kaydedildi.

Etiketler : 2028 olimpiyat oyunları squash lakros bayrak futbolu kriket beyzbol softbol
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