Liverpool milli yıldızın peşinde

Almanya'dan Bild, Ozan Kabak için flaş bir transfer haberi ortaya attı.

Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Liverpool'un takımdan ayrılacak olan Dejan Lovren'in yerine Ozan Kabak'ı transfer etmek istediği belirtildi. Önümüzdeki sezondan itibaren 45 milyon euro'luk serbest kalma bedeli yürürlüğe girecek olan 20 yaşındaki savunmacı için Alman ekibinin 35 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

Ocak 2019'da Galatasaray'dan 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a giden milli oyuncu, sezon bitiminde 15 milyon euro karşılığında Schalke 04'ün yolunu tutmuştu.

Bu sezon 26 maçta 3 gol ve 1 asistle oynayan Ozan'ın adı Bayern Münih ile de anılıyor.