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30 Ağustos 2021 Pazartesi 18:28:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2021 Pazartesi 18:28:00

Lille'den resmi Burak Yılmaz açıklaması

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Fransa'da Lille forması giyen Burak Yılmaz için Lille Başkanı Olivier Letang açıklamalarda bulundu. Letang milli futbolcunun Lille'den ayrılmayacağını söyledi.

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz Fransa'da gündemden düşmüyor. Son olarak Nice'in resmen istediği milli futbolcu için Lille Başkanı Olivier Letang açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi kura çekiminde basına konuşan Letang, Burak Yılmaz'ın takımda kalacağını söyledi.

"BURAK YILMAZ BİZİMLE KALACAK"

Lille Başkanı Olivier Letang Şampiyonlar Ligi kura çekiminde şu açıklamayı yaptı:

"Burak bizimle kalacak. Burak'ı şampiyonluk yolunda ve Şampiyonlar Ligi'nde yanımızda görmekten çok mutluyuz.

Etiketler : burak yılmaz letang lille
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