  • BIST
    1447.59
  • Dolar
    8,6215
  • Euro
    10,5048
  • Altın
    524,5850
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eğitimde telafi dönemi başlıyor
Türkiye'nin 8 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı: Vefat sayısı düşüyor
Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın rotası ve takvimi düzenlenen basın toplantısında a...
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu kim?
Bakan Kurum, müsilaj temizliği çalışmalarını tekneden denetledi
Lille'de ayın golü Burak Yılmaz'ın
Haftalık vaka artışında Bolu zirveye yerleşti
Kanada Başbakanı Trudeau, Ontario'daki kazayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bir kişi tokat attı
Müsilaj Temizliği Seferberliği başladı
Bakan Selçuk'tan 'LGS'de aynı soru' iddialarına cevap
Bir ülkeden daha BAYKAR'a ziyaret
Doğa ve Şehrin Zamansız Harmonisi
Terör örgütü PKK/YPG'ye süre verdiler
Can Dündar için kırmızı bülten çıkarıldı
Başörtülü akademisyene alçak saldırı!
Kardeş ülkeye Türk modeli!
Bakan Koca müjdeyi verdi: Aşıda yeni kolaylık
Bahçeli'den sert tepki: Gammaza lanet olsun
Kanada'da Müslümanların katledilmesine Türkiye'den tepki
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un Türkiye ziyareti yeni dönemin habercisi
Türkiye Sigorta'dan Amasra-1 kuyusuna 738 milyon TL'lik teminat
Bakan Szijjarto açıkladı: Ülkemizde bugüne kadarki en büyük Türk yatırımı olacak
Macaristan Başbakanı Orban, AB'deki veto kararlarını savundu
08 Haziran 2021 Salı 19:02:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 19:02:00

Lille'de ayın golü Burak Yılmaz'ın

ABONE OL

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) sezonu şampiyon tamamlayan Lille, milli oyuncu Burak Yılmaz'ın Lens deplasmanında uzaktan sol ayağıyla attığı golün, taraftarlarca mayıs ayının en iyisi seçildiğini duyurdu.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, nisan ayından sonra mayıs ayında da taraftarların en iyi gol oylamasında Burak Yılmaz'ı seçtiği kaydedildi.

Milli oyuncu Burak Yılmaz, Lens deplasmanında 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.

Etiketler : Milli oyuncu Burak Yılmaz Lens deplasman
Kanser tedavisinde her şey yolunda!

Kanser tedavisinde her şey yolunda!
Sosyal mesafeli buluşma

Sosyal mesafeli buluşma
Aşkta büyük konuşmam!

Aşkta büyük konuşmam!
Erşan Kuneri heyecanı

Erşan Kuneri heyecanı
İyi proje olursa Burak'la oynarım

İyi proje olursa Burak'la oynarım
Ailenin isteği yerine getirildi

Ailenin isteği yerine getirildi
2.5 yıl sonra evlendi

2.5 yıl sonra evlendi
Estetiğe karşıyım

Estetiğe karşıyım
Ordu'dan sonra Kars'a gidiyor!

Ordu'dan sonra Kars'a gidiyor!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER