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21 Mayıs 2019 18:45 | Salı

Ligde son hafta programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 34. ve son haftanın maç programı şöyle:

24 Mayıs Cuma:

18.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

21.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas Yeni 4 Eylül)

25 Mayıs Cumartesi:

19.00 Atiker Konyaspor-Akhisarspor (Konya Büyükşehir Belediye)

26 Mayıs Pazar:

19.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Bornova)

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Yeni Malatya)

19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)

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