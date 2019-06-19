Lecce ekibi, Burak Yılmaz'ı transfer etmek için Türkiye'ye geldi

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın transferiyle ilgili Lecce iddiası ortaya atılmıştı. İtalyan ekibinin Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için İstanbul'a gelmesi gündem oldu. Ocak ayında Beşiktaş'a imza atan Burak'ın Lecce Kulübüne gidip gitmeyeceği ise merak konusu olmuştu. Bu transfer girişimi ile ilgili detaylar ve Burak'ın kararına ise FutbolArena ulaştı.

Burak Yılmaz'ın Lecce'ye gitmeyi aklından dahi geçirmediği ve İtalyan kulübünün yetkililerinin golcü futbolcu ile hiç görüşmeden transferi adına İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Lecce'nin, İstanbul'a gelmeden önce Burak ile hiç temas kurmadığı ve golcü futbolcunun da kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeyi planladığı öğrenildi. Lecce ise Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemeden Burak'ı bedava çıkarmanın planlarını yaparken golcü oyuncunun da İtalyan ekibine gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığı kaydedildi.



Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta kaç maçta oynadı?

Burak Yılmaz geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 22 resmi maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 16 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Burak Yılmaz, sezonun ikinci yarısında Beşiktaş formasıyla 15 maçta 11 gol kaydetti. (Futbolarena)