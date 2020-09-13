Vedat Muriç İtalya'ya gitti

Fenerbahçe'den İtalya ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, Roma'ya gitti.

"İTALYA'DA TÜRKİYE'Yİ VE KOSOVA'YI TEMSİL EDECEĞİM"

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muriç, İtalya'da Kosova ve Türkiye'yi temsil edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Değişik duygular içerisindeyim. İlk defa Türkiye'den ayrılacağım. İlk futbola başladığımda buraya geldim, burada Vedat oldum. İnşallah orada da hakkımızda hayırlısı olur. Türkiye'yi ve Kosova'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım."

"OYUN SİSTEMLERİNE KENDİMİ UYGUN GÖRDÜĞÜM İÇİN LAZİO'YU SEÇTİM"

Kosovalı golcü, Lazio'yu tercih etmesinin nedenlerini açıklayarak, "Lazio'yu terci etmemizin en büyük sebeplerinden biri; çok istediler. İkinci olarak ise onların oyun sistemine kendimi uygun görmem. Çoğu maçlarda çift forvet oynuyorlar ve bu nedenle benim gibi bir santrfora ihtiyaçları olduğunu söylediler. Ben de kendi oyun stilimi onlara yatkın bulduğumu için Lazio'yu tercih ettim. Gittiğim her kulüpte takım başarısı ön plandaydı benim içim, bundan sonra da öyle olacak. Önce takım başarısı sonra bireysel başarılar." dedi.

"DÜNYANIN MEGA BÜYÜK KULÜPLERİNDE OYNAMAK İSTİYORUM"

Muriç, kariyer planlamasıyla ilgili bir soru üzerine ise "Yeni bir takıma gidiyorum. İlk hedefim daha başarılı olup önümüzdeki yıllarda dünyanın mega büyük kulüplerinde oynamak. Ama tabi şu an için kısa vadede Lazio için her şeyimiz vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE TARAFTARI HAKKINI HELAL ETSİN"

Fenerbahçe tarafarlarına da mesaj gönderen golcü futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haklarını helal etsinler. Gönül isterdi ki şampiyonluk yaşayıp ayrılmak ama nasip değilmiş. İnşallah önümüzdeki yıllarda tekrar karşılaşırız."

"TÜRKİYE'YE DÖNERSEM..."

Vedat Muriç "Tekrar Türkiye'ye dönersen Fenerbahçe'den başka bir kulüpte forma giyer misin yoksa Fenerbahçe tek seçeneğin mi olur?" sorusu üzerine ise "O çok iddialı bir cevap olur. Futbol bu, hiçbir zaman belli olmaz. Şu an hedefim kesinlikle kısa vadede dönmek değil, daha ileriye gitmek." yanıtını verdi.