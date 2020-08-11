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11 Ağustos 2020 Salı 10:25:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 10:25:00

Lazio vazgeçmedi! Vedat Muriç için yeni teklif

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Geçtiğimiz hafta Vedat Muriç için İstanbul'a gelen ve Fenerbahçe'ye 15+3 milyon Euro'luk bir teklif sunan İtalyan kulübü yetkililerinin, hafta içerisinde yeni bir teklifle Kanarya'nın kulübün kapısını tekrar çalacaklar.

Yeni sezon öncesinde Şampiyonlar Ligi bileti alan ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç'in peşindeydi. Geçtiğimiz hafta Kosovalı golcü için İstanbul'a gelen ve 15+3 milyon Euro'luk resmi teklif yapan Mavi-Beyazlılar'ın önerisi kabul edilmemişti. Football İtalia'nın haberine göre Lazio yetkilileri, Türkiye'den ayrılmadı.

CAİCEDO'NUN YERİNE...

Haberde, 25 yaşındaki futbolcunun transferinde ısrarcı olan Çizme ekibinin, bu hafta içerisinde iyileştirilmiş bir teklifle bir kez daha Kanarya'nın kapısını çalacağı iddia edildi. Felipe Caicedo ile yollarını ayırmaya hazırlanan İtalyanlar bu boşluğu Muriç'le doldurmayı hedefliyor.

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE CİSSE GÜNDEMDE

Alanyaspor formasıyla ligde attığı 22 golle krallık yarışını Sörloth'un (24) ardından ikinci sırada tamamlayan Papiss Cisse, Akdeniz ekibi ile henüz sözleşme yenilemedi. Beşiktaş'ın da gündemine gelen 35 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin de temasının olduğu öğrenildi. Muriç'in ayrılığı halinde deneyimli forvetin transferinin iyiden iyiye gündeme gelebileceği kaydedildi.

(Fanatik)

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