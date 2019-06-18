Lazio, Galatasaraylı Yunus Akgün'e talip oldu

Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Yunus Akgün'ün talipleri artmaya devam ediyor. İngiltere ve Almanya'dan sonra şimdi de İtalya Serie A ekiplerinden Lazio genç oyuncuya talip oldu.

Geçtiğimiz transfer döneminde Belçika temsilcisi Anderlecht'in kapısından dönen Yunus Akgün'e talipler artıyor. İtalyan medyasında yer alan habere göre Yunus Akgün için Serie A temsilcisi Lazio talip oldu. Yunus Akgün için biçilen bonservis bedeli 3 Milyon € civarında bulunuyor.

Yunus Akgün geleceğe yatırım

Corriere Dello Sport gazetesinde yer alan haberde Lazio'nun Yunus Akgün'ü transfer ederek geleceğe yatırım yapmak istediği belirtildi. (Ajanspor)