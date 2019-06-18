Lazio, Galatasaraylı Yunus Akgün'e talip oldu
Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Yunus Akgün'e İtalyan ekibi Lazio talip oldu.
Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Yunus Akgün'ün talipleri artmaya devam ediyor. İngiltere ve Almanya'dan sonra şimdi de İtalya Serie A ekiplerinden Lazio genç oyuncuya talip oldu.
Geçtiğimiz transfer döneminde Belçika temsilcisi Anderlecht'in kapısından dönen Yunus Akgün'e talipler artıyor. İtalyan medyasında yer alan habere göre Yunus Akgün için Serie A temsilcisi Lazio talip oldu. Yunus Akgün için biçilen bonservis bedeli 3 Milyon € civarında bulunuyor.
Yunus Akgün geleceğe yatırım
Corriere Dello Sport gazetesinde yer alan haberde Lazio'nun Yunus Akgün'ü transfer ederek geleceğe yatırım yapmak istediği belirtildi. (Ajanspor)
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