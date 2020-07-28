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28 Temmuz 2020 Salı 18:23:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 18:31:00

Küme düşme kalkıyor mu? Kulüpler Birliği Başkanı açıkladı

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Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, bu sezon küme düşme uygulamasının kaldırılmasını talep edeceklerini söyledi.

Mehmet Sepil'in açıklamaları şu şekilde;

TFF 1. Lig'den gelen takımlar olmadan gelecek sezon için kararlar almak mümkün değil. Hatayspor ve Erzurumspor başkanları da toplantıda yer aldı. Ancak Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım belli olmadan yeni sezon için kararlar almamız mümkün değil. Aramıza katılacak yeni takımdan sonra yine toplantı yapacağız.

Pandemi sürecinde 7 kulüp, küme düşme olmasın diye başvuru yapmıştı. Şimdi yine bu kulüpler, özellikle düşen 3 takım, tekrar konuyu gündeme getirdiler. Kulüplerin tamamı, müracaat eden kulüplerle aynı görüştü. TFF'ye bu konuda tavsiye kararında bulunacağız.

'KULÜPLERİN TAMAMI ORTAK GÖRÜŞTE BİRLEŞTİ'

Ligi son 3 sırada bitiren Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü, ligden düşmenin kaldırılmasını talep etti. Toplantıda, kulüplerin tamamı bu konuda ortak görüşte birleşti. Kulüpler Birliği olarak, bu sene küme düşmenin kaldırılması yönünde tavsiyede bulunacağız.

'20 KULÜBÜN ORTAK KARARI'

Kulüpler Birliği olarak TFF'ye küme düşmenin kaldırılması yönünde tavsiye kararında bulunacağız. 18 kulübün tamamı, hatta Hatayspor ve Erzurumspor'la birlikte 20 kulübün ortak kararıdır bu.

'20 TAKIMLI BİR LİG...'

Kulüplere bir kayıp olmadan ileride 20 takımlı bir ligin oynanabileceği bir sistem kurup, pandemiden ekonomik sorun gören takımların da görmemesinin sağlanabileceğini düşünüyoruz. Benzerleri Avrupa'da var. Tavsiye kararını federasyona ileteceğiz.

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