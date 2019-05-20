20 Mayıs 2019 17:31 | Pazartesi
Kulüpler Birliği Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik etti
Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonu şampiyonluğu için Galatasaray'a tebrik mesajı geldi.
Kulüpler Birliği Vakfı, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.
Kulüpler Birliği Vakfının internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, "Galatasaray Kulübümüzün Süper Lig şampiyonluğunu tebrik eder, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
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