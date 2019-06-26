Koscielny harekatı

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İNGİLTERE’YE ÇIKARMA YAPILDI

■ YENİ sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen F.Bahçe, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Takıma sol bek, orta saha, kanat, santrfor ve stoper takviyesi yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, dünya yıldızlarıyla irtibatını sürdürüyor. O isimlere bir de Fransız yıldız Laurent Koscielny katıldı. Sözleşmesi biten Martin Skrtel’le anlaşamayan Fenerbahçe yönetimi, 33 yaşındaki Koscielny için İngiltere’ye çıkarma yaptı.

2+1 YILLIK SÖZ KESİLDİ

■TRANSFERİ yürüten Sportif Direktör Damien Comolli, Ada’da hem oyuncunun menajeriyle hem de Arsenal kulübü yetkilileriyle bir araya geldi. Koscielny’ye 2+1 yıllık sözleşme öneren Fransız futbol adamı, vatandaşıyla yıllık ücret konusunda da mutabakata vardı. Topçular ise sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan oyuncusunu bedavaya göndermek istemiyor. İngiliz ekibi, Fransız stoper için Fenerbahçe’den tam 5 milyon euro bonservis talep etti.

LYON VE DORTMUND DA DEVREDE

■ İKİ kulüp arasındaki pazarlıklar devam etse de Fransız yıldızın talibi sadece Fenerbahçe değil… Gelecek yıl Fransa’da şampiyonluğu hedefleyen Olimpik Lyon da Koscielny’ye talip oldu. Fransız ekibinin yanı sıra Alman devi Borussia Dortmund da devreye girince ortalık karıştı. Fenerbahçe’nin pazarlıklarda oyuncuyla anlaşmasını koz olarak kullandığı da gelen bilgiler arasında… Koscielny transferinin hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor.