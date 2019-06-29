Konyaspor, oyuncu Alper Uludağ ile anlaştı

Riad Bajic’in ardından Konyaspor’un ikinci transferi Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sol bek Alper Uludağ oldu. Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine başkan yardımcısı Osman Koçak ve Alper Uludağ katıldı. Savunmanın solunda görev yapan Alper Uludağ 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu 25 numaralı formayı giyecek. (İHA)