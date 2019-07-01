Kolarov'un alternatifi Nacho Monreal
Kolarov ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, bu transfer için Roma’nın kararını bekliyor. Sarı-Lacivertliler, İtalya’dan gelecek olası bir kötü habere karşın alternatif isimlerle temasa geçiyor.
Kolarov transferinde bonservis problemi yaşayan sol bekte ve aynı zamanda sol stoperde de oynayabilecek bir isim arayan Fenerbahçe'de Arsenal'dan ayrılmaya hazırlanan Nacho Monreal, gündeme gelmişti. Nacho için girişimlerin yapılmasından önce Kolarov'la ilgili son ve net kararın verilmesinin beklendiği bildirildi.
HABER BEKLENİYOR
Kolarov ile hemen her konuda anlaşılmış durumda. Ancak 1 yıl daha sözleşmesi kaldığı için Roma bonservisiz vermeye yanaşmıyor. F.Bahçe ve Romalı yetkililerin görüşmeleri devam ediyor.
KALİTESİ TARTIŞILMAZ
Nacho Monreal 23 kez İspanya Milli Takım forması giydi. Ama yine de ilk tercih Alexander Kolarov olarak görünüyor.
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