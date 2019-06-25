Kolarov suya düştü

GÜNEŞ

■YENİ sezona ‘Şampiyonluk’ parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe’de, oluşturulacak kadronun kilit oyuncusu olması planlanan Sırp sol bek Aleksandar Kolarov’da sorun yaşanıyor. Roma'da Lig bitiminden sonra gözden çıkartılan Kolarov, kendisine kulüp aramaya başlamıştı. Sarı-Lacivertliler’le prensip anlaşmasına varan tecrübeli oyuncu, İstanbul’a gelip bu anlaşmayı perçinlemişti. Ancak, Roma’da göreve getirilen Paulo Fonseca işi bozdu.

KAFASI İYİCE KARIŞTI

■ FONSECA'nın, Kolarov ile bir görüşme yaptığı ve “Ayrılmanın istemiyorum. Bu takımın tecrübeli oyuncularından birisin. Mutlaka takımda kalmalısın. Seninle ilgili planlarım var” dediği öğrenildi. Sport Italia’nın haberine göre Fonseca, bu sezon zorlu maratonda geniş bir rotasyona sahip olmak istiyor ve Kolarov’un kadrodaki varlığına önem veriyor. Bu konuşma sonrasında Sırp oyuncunun kafası karıştı ve düşünmek için süre istedi.