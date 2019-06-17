Kolarov koptu geliyor

GÜNEŞ

■ FENERBAHÇE Aleksandar Kolarov, transferini mutlu sonla noktaladı… 33 yaşındaki sol bekle her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Roma’yı da cüzi bir bonservis bedeline ikna etmeye çalışıyor. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Sırp oyuncu için Fenerbahçe yönetiminin belirlediği bonservis miktarı 1.5 milyon euro… Pazarlıklarda Kolarov’un Fenerbahçe’ye gelmek istemesi koz olarak kullanıllıyor. Kolarov F.Bahçe’den yılda bonuslar hariç 2.8 milyon euro alacak.

SÜRPRİZ BİR İMZA DAHA OLACAK

■ ROMA ile de bu hafta içinde kesin olarak anlaşma sağlanması ve transferin KAP’a bildirilmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, ay sonuna kadar da Kolarov’u İstanbul’a getirecek. 33 yaşındaki oyuncu için Şükrü Saracoğlu Stadı’nda imza töreni düzenlenecek. Tüm taraftarlara açık olarak attırılacak bu imza ile rakiplere göndermede bulunularak birlik beraberlik mesajı verilecek. Kolarov’la birlikte sürpriz bir ismin de aynı anda imza atabileceği iddia edildi.