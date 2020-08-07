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07 Ağustos 2020 Cuma 17:53:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2020 Cuma 17:53:00

Kızılyıldız'ın 27 yaşındaki pivotu Michael Ojo, antrenman sırasında hayatını kaybetti

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2 yıldır Sırp ekip Kızılyıldız'ın formasını giyen 27 yaşındaki pivotu Michael Ojo, idman sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Basketbol camiası Nijeryalı yıldız Michael Ojd’nun ölüm haberiyle sarsıldı. 2 yıldır Sırp ekibinin formasını giyen 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Michael Ojo hayatını kaybetti. Sırp basınında yer alan habere göre, Kızılyıldız ile sözleşmesi sona eren ve herhangi bir takımla anlaşmayan Ojo, Partizan tesislerinde bireysel antrenmanlarını sürdürürken kalp krizi geçirdi. Acilen hastaneye kaldırılan oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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