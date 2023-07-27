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27 Temmuz 2023 Perşembe 12:35:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 12:35:00

Kilisli genç futbolcu memleketinde açtığı spor okulunda yeni yetenekler peşinde

Kaynak: AA

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde forma giyen 19 yaşındaki Kilisli sporcu Atakan Dama, memleketinde açtığı spor okulunda Türk sporuna yeni yıldızlar yetiştirmeyi hedefliyor.

Kilis'te küçük yaşlarda futbola başlayan Dama, 2013-2016 yılları arasında Kilis Belediyespor'da oynadı.

Futbolda önemli mesafe kat eden Dama, 2017 yılında MKE Ankaragücü'ne transfer oldu.

MKE Ankaragücü'nde oynamaya başlayan ve sözleşmesi devam eden Dama, geçen sezon Ankara Demirspor'da kiralık olarak forma giydi.

Memleketine Ankaragücü Kilis Spor Okulu'nu kazandıran genç yetenek, kendisi gibi yeni sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.

Atakan Dama, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda mahallede top oynayarak futbola ilgisinin başladığını söyledi.

Kilis Belediyespor ile futbol serüveninin başladığını anlatan Dama, kendisini burada geliştirdikten sonra Ankaragücü'nde top koşturmaya başladığını belirtti.

Hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu vurgulayan Dama, "Ben hedeflerim doğrultusunda oynayabileceğim bir takıma gitmek amacıyla geçen sene kiralık bir takımda oynadım. Bu sene de aynı hedefimi sürdüreceğim. Yine kiralık olarak bir takıma gidip kendimi geliştirip daha güçlü döneceğim Ankaragücü'ne. Hedefim çok büyük, Avrupa'da oynamak. Ankaragücü'nde oynayıp sonra diğer hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum." diye konuştu.

YENİ YETENEKLERİ FUTBOLA KAZANDIRMAK İSTİYOR

Kilis'teki spor okulundan yeni yetenekler çıkaracağına inandığına dikkati çeken Atakan Dama, şöyle konuştu:

"Bu spor okulunu açmanın en büyük sebebi, 'Kilis'ten futbolcu çıkmaz' algısı var. Benim en büyük hayalimden birisi de Kilis'ten futbolcu çıkacağını insanlara, Kilis halkına kanıtlamak. Burada gerçekten yetenekli çocuklarımız, gençlerimiz var. Sadece konum olarak Kilis'te futbol biraz geri olduğu için o yüzden çoğu gencimiz, çocuklarımız yükselemiyor, bir yerlere gidemiyor. Ben Ankaragücü'ne gittim. İnşallah orada futbolcu olacağımı kanıtlayıp buradan da yetenekli genç çocuklarımızı Ankaragücü'ne götürüp orada altyapı akademi hocalarına izletmek. Kilis'ten futbolcu çıkabileceğini kanıtlamak istiyorum. En büyük amacım bu."

Dama, yaklaşık bir ay önce spor okulunu Kilis'e kazandırdıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu an gerçekten büyük bir gelişmemiz var. Çok etkinliklerimiz olacak burada. Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da hem gezeceğiz hem akademi takımlarıyla maç yapacağız. Bir ay oldu başlayalı. 20 öğrencimiz var. Kayıtlarımız sürüyor, gelenler oluyor. Daha da çok olacaklar eminim. Ben her geldiğimde gençlerimizi, çocuklarımızı izleme şansım oluyor. Yetenekli çocuklarımız, yetenekli gençlerimiz var. Ankara'ya götüreceğim. İnşallah onlar da yeteneğini gösterip insanlara buradan da futbolcu çıkacağını kanıtlayacaklar."

Etiketler : KİLİS GENÇ YETENEKLER FUTBOL OKULU
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