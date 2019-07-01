01 Temmuz 2019 11:01 | Pazartesi
Kevin Durant, Brooklyn Nets'e transfer oldu
Kevin Durant, Brooklyn Nets ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Kevin Durant'in yeni takımı belli oldu! Yıldız oyuncu, Brooklyn Nets ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Brooklyn Nets'e 4 yıllık imza atacak olan Kevin Durant 164 milyon dolar kazanacak.
Kevin Durant, Batı Konferansı yarı finalinde oynadığı seride sakatlandıktan sonra final serisinde Toronto Raptors karşısındaki beşinci maça kadar forma giyememişti.
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