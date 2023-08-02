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02 Ağustos 2023 Çarşamba 10:45:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 10:45:00

Kerem Demirbay, Galatasaray için İstanbul'da

Kaynak: AA

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Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Kerem Demirbay, İstanbul'a geldi.

Almanya Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı orta saha oyuncusu, Düsseldorf'tan kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a geldi. Kerem'e eşi, menajeri Ersin Akan ve Galatasaray Kulübü yetkilileri eşlik etti.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki futbolcu, "Çocukluğumdan beri hayal ettiğim şey nasip oldu. Burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj veren Kerem, "Bu zamana kadar yaptıklarına devam etsinler. Almanya'da çok uzun futbol oynadım ama atmosfer buradaki gibi değildi. Burada olduğum için çok mutluyum. Hazırım ve onlara selamlarımı iletiyorum." diye konuştu.

Transferinin zor olduğuna değinen Kerem Demirbay, "Zor bir 1,5 ay geçirdik ama savaştık. Sonuçta çok şükür buradayım." ifadelerini kullandı.

Kerem, birçok kulüpten teklif gelmesine rağmen Galatasaray'a gelmeyi çok istediğini anlatarak, "Okan hoca ile görüştüm. Burada olduğum için çok mutluyum. İngiltere ve İspanya'dan teklifler vardı. Erden bey ve Okan hocamla güzel konuşmalarımız geçti. Benim için bir durum vardı o da Galatasaray'dı. Çok şükür buradayım." değerlendirmesinde bulundu.

Schalke 04 altyapısında başladığı kariyerinde Borussia Dortmund, Hamburg, Fortuna Düsseldorf ve Hoffenheim formaları giyen Kerem, 2019'da kulüp rekoru kırarak 32 milyon avro bonservisle Bayer Leverkusen'e transfer oldu.

Almanya Milli Takımı'nda da forma giyen Kerem Demirbay, profesyonel kariyerinde 394 müsabakada 66 kez fileleri havalandırdı.

Etiketler : galatasaray kerem demirbay transfer
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