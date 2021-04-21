Kazlarla form tuttu hedefi milli forma

Kayserili 19 yaşındaki Rabia Özel, hem milli sporcu olma hedefine ulaşmak için çalışıyor hem de mezun olduğu ilkokulda çalışarak ailesinin geçimine katkı sağlıyor. Rabia, işten arta kalan zamanlarında Sultansazlığı'nda antrenman yaparak, babasıyla koyun ve kaz güderek koşulara hazırlanıyor. Kayseri genelinde düzenlenen 100 ve 800 metre yarışlarında birincilik elde eden Rabia'nın hedefi milli forma giyebilmek.

