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17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:09:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:11:00

Kayserispor'da transfer atağı! Daniel Avramovski ile anlaştı

Kaynak: IHA

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Bernard Mensah'ın ayrılığı sonrası Hes Kablo Kayserispor, transfer çalışmalarına hız verdi. Kayserispor, Vardar'da forma giyen Makedon futbolcu Daniel Avramovski ile anlaşmaya vardı.

2020-2021 futbol sezonunda Süper Lig’deki başarı çıtasını yüksek tutmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, dış transferde Makedon futbolcu Daniel Avramovski ile anlaşmaya vardı. Forvet arkası ve sağ kanat mevkilerinde oynayan 25 yaşındaki Makedon futbolcu Daniel Avramovski ile transfer yasağının kalkması halinde sözleşme yapılacak.

DANİEL AVRAMOVSKİ KİMDİR?

20 Şubat 1995 tarihinde Makedonya’nın Skopje kentinde dünyaya geldi. Sol ayaklı ve 1,84 cm boyunda. Orta saha, Sağ açık, forvet arkası gibi mevkilerde oynuyor. Geçen sezon Kuzey makedonya 1.Lig takımlarından Vardar’da 22 müsabakaya çıktı. 1960 dakika oyunda kaldı ve takımı adına 10 gol atarken 6 da asist yaptı.

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