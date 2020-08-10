Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi!

Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Bayram Bektaş ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Bektaş düzenlenen bir törenle kendisini 3 yıllığına sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kayserispor'un sosyal medya hesabından Bayram Bektaş'ın transferiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hoşgeldin Bayram Bektaş! Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Bayram Bektaş kendisini 3 yıllığına Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı."